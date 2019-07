Francesco Monte shock: "Dopo la rottura con Giulia ho ricevuto minacce di morte"

PIZZICATO A IBIZA CON ISABELLA



L'ex gieffino ha parlato della fine della storia d'amore con la Salemi, negando che ci sia stato un tradimento di mezzo. "Nessuno ha tradito nessuno ed entrambi lo sappiamo. La persona che è stata vista con me l'ho conosciuta ben oltre la fine della mia relazione con Giulia. Non c'è una vittima e un carnefice, semplicemente le cose non vanno sempre come ci si aspetta".



Di recente Francesco è stato pizzicato in un locale di Ibiza con la modella Isabella De Candia, ma a quanto pare non è lei la sua nuova fiamma. "Mi dissocio totalmente da tutti i vari flirt che mi sono stati attribuiti, neanche fossi Casanova o Rocco Siffredi", ha chiarito Monte. "Se poi volete ricamare sopra altro, fate pure. Vi lascerò essere protagonisti di questo film!"