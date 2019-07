Francesco Monte, nuova vita con Isabella

Francesco Monte volta pagina. Dopo tanti rumors ecco le prime foto ufficiali affidate al settimanale "Chi" in cui mostra la nuova fiamma: Isabella De Candia. I due si baciano e si abbracciano a Formentera, dove sono in vacanza. L'ex tronista, ex gieffino ed ex naufrago dimentica quindi Giulia Salemi con la quale era esplosa la passione nella Casa più spiata d'Italia. Dal canto suo la bella persiana non commenta, preferisce il silenzio e si dedica completamente agli amici e al lavoro. Pare che stia lavorando a un progetto molto importante ancora top secret. Intanto festeggia un milione di follower su Instagram.