Francesco Facchinetti presenta la sua famiglia super social

"Sei come una macchina vecchia piena di adesivi". Ha esordito così Wilma quando ha conosciuto Francesco Facchinetti . A raccontarlo è la stessa coppia a " Domenica Live ": i due hanno infatti presentato la loro famiglia social a Barbara d'Urso . Francesco è stato il protagonista di molte sorprese e ha snocciolato aneddoti inediti della loro storia d'amore: "Ci siamo conosciuti prima in un gruppo WhatsApp di amici che facevano un viaggio a Marrakech ".

Non solo. Francesco ha raccontato il momento in cui ha scoperto di aspettare un altro figlio: "Il primo pensiero è 'Mo che cosa facciamo?' Poi è arrivata la felicità". Facchinetti ha assistito alla nascita di Leone in sala parto: "Stavo svenendo... ma in quei momenti a nessuno interessa se svieni...".