Francesco Facchinetti contro gli hater: “Vi vengo a cercare uno a uno”

“Vi vengo a cercare uno a uno. Perché sono un viziato di mer*a e posso permettermi di non lavorare per vent’anni e vivere bene lo stesso”. A pronunciare queste parole in un video è Francesco Facchinetti, che si scaglia contro gli hater che hanno commentato ed insultato una foto che ritraeva la sua ex compagna Alessia Marcuzzi e la loro figlia Mia a Dubai in vacanza.



Secondo gli utenti, sui social sarebbe stato sbagliato ostentare la ricchezza. Questa la risposta, accesa dalla rabbia, di Facchinetti: “Siamo ricchi, non dobbiamo vergognarcene, ma quando vedo persone che passano la giornata a insultare altre persone, o addirittura bambini, solo perché hanno di più perdo la testa”. In un secondo video, con un atteggiamento più calmo, Facchinetti continua a difendere le sue posizioni: “A voi cosa cambia se alcune persone sono più ricche di voi?”.