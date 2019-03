Facchinetti e la moglie in festa per Liv: guarda che fine fa la torta

Per i tre anni della piccola Liv, Francesco Facchinetti e Wilma Faissol hanno organizzato una festa da favola: palloncini, giochi, bolle di sapone giganti, e soprattutto una torta stupenda che farebbe gola a tutti i bambini... se solo si potesse mangiare! A quanto pare dalle storie postate su Instagram, infatti, i dolci non vengono divorati durante il party, ma tenuti per ricordo ed esposti su una mensola.

Come vere e proprie opere d'arte, i capolavori che i cake designer hanno realizzato per piccoli di casa Facchinetti vengono conservati e tenute in bella vista sul ripiano. Nei filmati condivisi sul web, si possono ammirare quelle dedicate ai cartoon "Cars", "Masha e Orso" e "Pj Mask", protagoniste dei festeggiamenti di Liv e Leone negli anni passati. Quest'anno il tema è "La bella e la bestia", e per la piccola festeggiata è stata realizzata una riproduzione del castello e dei biscottini che rappresentano i vari personaggi del film Disney. "Abbiamo trasformato casa mia tipo Hollywood", dice Francesco nel video che ha condiviso sui social. E davvero non manca nulla per rendere la festa dei bimbi indimenticabile.