Francesca De André pizzicata a rileggere la lettera del suo fidanzato, Giorgio Tambellini. Il messaggio, consegnatole ieri sera durante l’ultima puntata del "Grande Fratello 16", sembra far rimuginare ancora la ragazza. Dopo una notte passata a litigare e a inveire contro Gennaro Lillio, Francesca ha riletto minuziosamente i vari passaggi delle parole scritte dal suo ex fidanzato.



In studio a "Pomeriggio Cinque", Fabrizia, sorella di Francesca, non ha parole: “Non so cosa dire, non dovrebbe fidarsi più di Giorgio, magari se ne accorgerà quando uscirà dalla Casa”. Ancora più deciso il parere di Riccardo Signoretti: “Questa lettera potrebbe anche non averla scritta Giorgio, sono parole vuote”.