“Grande Fratello 16”, Francesca riceve una lettera dall’ex: “Io ho sbagliato, ma il tuo comportamento è stato penoso”

Il triangolo amoroso tra Francesca De André, Giorgio e Gennaro continua. Al “Grande Fratello 16” la nipote del cantautore riceve a sorpresa una lettera dall’ormai quasi ex fidanzato, che era stato scoperto a tradirla. Esprimendo i suoi sentimenti, Giorgio sfoga tanta amarezza e ostilità: “Io ho sbagliato, ma il tuo comportamento all’interno della Casa è stato penoso”.



Le accuse del ragazzo continuano, ma lasciando una possibilità per un possibile futuro insieme a Francesca: “Ci vediamo a Firenze, sarò lì ad aspettarti”. Una volta letta parte della lettera, la concorrente torna in casa e ad attenderla c’è, ovviamente, Gennaro.