Per Gennaro è un po' come viaggiare sulle montagne russe. Francesca è esplosiva, passionale e imprevedibile. E se queste caratteristiche sono quelle che hanno fatto perdere la testa al ragazzo, a volte possono essere anche un ostacolo difficile da superare. La ragazza non ha ancora deciso se lasciarsi andare o no con lui ma allo stesso tempo è gelosa della vicinanza di Taylor Mega. Una vicinanza assolutamente innocente secondo Gennaro.



Mentre sono in camera in un momento di relax il ragazzo chiede spiegazioni dell'atteggiamento scontroso di Francesca ma lei non risponde voltandogli le spalle. L’atteggiamento apparentemente disinteressato della De André accresce il nervosismo di Gennaro che pone fine alla conversazione sbottando: "Francesca ora basta!" le dice e di lascia la stanza. Ma alla fine arriva la pace, almeno per Francesca: lei lo insegue, lo abbraccia e lo riempie di baci (rigorosamente sulla guancia). Tempesta passata. Ma fino a quando?