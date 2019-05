"Grande Fratello 16", per Gennaro e Francesca la sauna diventa bollente

Ormai nella Casa del "Grande Fratello 16" solo una grande domanda sembra aleggiare nell'aria: fino a quando Francesca reisterà agli assalti di Gennaro? Ormai il ragazzo non fa nulla per trattenere la sua attrazione nei confronti dell'"amica", che di contro non fa molto per tenerlo a distanza. La nuova occasione di contatto è arrivata con un momento di solitudine nella sauna. Lui cerca di baciarla ma lei, guardando la telecamera, si sottrae: "Ci vedono".