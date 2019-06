Nella Casa del Grande Fratello 16 il legame tra Gennaro e Francesca continua a consolidarsi. In un momento di intimità, isolati dagli altri, il ragazzo spiega a Francesca come a suo parere tutto il vuoto che lei ha dentro, tutte le inquietudini, il giorno in cui troverà l'amore vero scompariranno, e saranno colmate. Parole che toccano la ragazza che non trattiene le lacrime e riempie di bacini l'amico.

Al di là dei possibili sviluppi amorosi che la loro relazione potrebbe prendere (sviluppi auspicati dal ragazzo), il rapporto tra Gennaro e Francesca è stato molto importante per il percorso di entrambi. Per questo, al di là di quello che potrebbe accadere "in più", entrambi sono intenzionati a proseguire la loro amicizia anche al di fuori delle pareti della Casa. "Vediamo cosa succede" dice speranzoso Gennaro.



Intanto lui tratteggia la ragazza in modo molto preciso, dicendole cosa ha visto in lei sin dal primo momento, "il vuoto" di affetto che la rendeva inquieta e che stava alla base di molti suoi atteggiamenti, e del perché si sia avvicinato. La ragazza lo ascolta in silenzio e si commuove ascoltando le dolci parole di Gennaro.