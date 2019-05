Francesca De André e il mistero dopo la morte di nonno Fabrizio

A "Pomeriggio Cinque" si parla di paranormale e di vip che hanno avuto a che fare con presenze sovraumane. Così, dopo la casa infestata dagli spiriti di Elena Morali e le storie di statuette possedute di cui si è dovuta disfare Patrizia De Blanck, è il turno di Francesca De André.



La ragazza, durante una conversazione dentro la casa del Grande Fratello con Gennaro Di Lillo, il modello cui si sta avvicinando sempre di più, svela un retroscena della sua vita: “Mia nonna era morto da poco tempo e ho visto le tende di camera mia aprirsi così dal nulla e quindi sono stata attraversata da una sensazione strana, che non avevo mai provato ma è stato piacevole. Mi ha quasi tranquillizzata”.



Un evento che si è ripetuto anche in seguito alla morte del nonno Fabrizio: “Stessa cosa, ma questa volta lo percepì anche mia madre: in casa si sentiva sempre il fumo delle sue sigarette, ma nessuno ormai fumava in casa…”