La figlia di Little Tony: “Da quando papà non c’è più accadono strani fenomeni in casa”

Il paranormale è stato uno dei temi cardine della puntata del 28 ottobre a Domenica Live. Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, racconta la sua esperienza: “Da quando papà è morto accadono cose strane in casa nostra”. Cristiana dice di “Aver avuto tanti segnali, sono una persona abbastanza scettica, non cerco esoterismi, però sono successe”. Per esempio uno dei giochini di suo figlio si è messo in moto da solo, durante una notte: “Era uno di quei giochi a cui devi dare la carica per farli partire e invece l’ho visto iniziare a muoversi. Non era mai successo”. E invece da quando suo papà non c'è più, questi fenomeni continuano ad accadere secondo Cristiana.