Parole forti e toni che si alzano nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso. Francesca Cipriani, ex de "La Pupa e il Secchione", si scaglia contro Ela Weber che nei giorni scorsi, sempre a "Pomeriggio Cinque", l’aveva accusata di essere una donna non abbastanza intelligente per interessare a Walter Nudo. La Cipriani non ci sta e replica: “Sanno tutti che lui mi interessa e queste persone che continuano a dire cattiverie sul mio conto mi hanno stufata. La Cipriani è un personaggio e mi diverto a interpretarlo, ma Francesca è tutta un’altra cosa e chi mi conosce lo sa”.



La ex "Sellerona" aveva detto: “Fisicamente può andar bene per Walter, ma l’intelligenza non è la prima caratteristica che mi viene in mente parlando di lei”.