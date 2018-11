A "Domenica Live" Francesca Cipriani è innamorata, in lacrime per il suo Walter Nudo

Nello studio di "Domenica Live" la Cipriani ha chiesto spiegazioni a Cecchi Paone per il suo comportamento: "Io sono stata veramente male. Ci conosciamo da dieci anni, mi hai sempre detto che sono una bella ragazza e molto intelligente. Invece a lui hai detto che sono mostruosa...". Secondo il giornalista lei non sarebbe infatti all'altezza di Walter: "E' un uomo spirituale che non fa l'amore da un anno, era spaventato dal tuo seno. Non può ricominciare da te, gli viene un infarto... volevo tutelare Walter Nudo. Non sei adatta a lui, tu hai bisogno di un omone ruspante".



Il tono scherzoso, però, ha irritato ancora di più l'ex Pupa: "Non ridere per favore. Non era spaventato dal mio seno. Perché non sono adatta a lui? Lui non fa sesso da un anno ma tu sai da quanto tempo non faccio sesso io? Le persone vanno conosciute prima di giudicarle. Io non ho parole".