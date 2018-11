GF Vip: Francesca Cipriani si dichiara a Walter Nudo, ma il bacio arriva tra Ilary Blasi e Alfonso Signorini

Da una parte l'astinenza sessuale di Walter Nudo lunga ben dodici mesi, dall'altra la pretendente Francesca Cipriani, che a "Pomeriggio Cinque" aveva dichiarato di essere pazza di lui. A farli unire ci ha pensato il "Grande Fratello Vip", che ha permesso alla showgirl di entrare nella casa più spiata d'Italia per poter incontrare "l'uomo della sua vita": "Ti seguo tutti i giorni da un mese e mezzo - ha detto la Cipriani - Tu sei una bella persona, hai una grande anima e abbiamo molte cose al comune".



Durante l'incontro Walter non è riuscito a nascondere un particolare imbarazzo e ha concluso l'incontro ringraziando la pretendente, evitando, però, il bacio romantico: "Mi hanno fatto molto piacere le parole che hai detto".



Dopo aver assistito all'incontro, gli altri concorrenti della casa hanno ironicamente provocato Walter ricordandogli come si bacia. E a chiudere il particolare momento ci hanno pensato i due padroni di casa Ilary Blasi e Alfonso Signorini, anche loro protagonisti di un lungo bacio.