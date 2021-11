Francesca Barra rivela a "Verissimo": "Io e Claudio Santamaria aspettiamo una femmina"

La giornalista Francesca Barra aspetta una femmina dal marito Claudio Santamaria, la rivelazione in esclusiva a "Verissimo". "Sono troppo felice che sia una bambina, sarebbe andato bene in qualsiasi caso ma devo dire che le mie bambine fremono dalla voglia di avere questa sorellina, sono felicissima".

"Ho scelto il nome - racconta la giornalista - dopo aver letto il post di Naomi Campbell sulla figlia, quando disse: "Per qualche motivo sei arrivata da me" e anche mia figlia mi ha scelta per qualche motivo e il nome che ho scelto riguarda la mia filosofia di vita, non lo dico per ora, ma posso dire che è un nome mitologico".