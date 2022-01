14 gennaio 2022 10:31

Jennifer Aniston al naturale è quasi irriconoscibile

Sarà perché è acqua e sapone, sarà perché il ciuffo bagnato e riccio le copre quasi interamente il viso, ma nelle ultime foto postate su Instagram Jennifer Aniston è davvero irriconoscibile. "Okay, Humidity… Let’s go", scrive l'attrice a corredo dei due selfie in cui appare coperta da una stuola che lascia intravedere il decollété. Un post che diventa virale con tanto di commenti (di tantissime colleghe) e like a pioggia. Una cosa è certa: comunque si mostri, Jennifer riesce sempre a fare centro.