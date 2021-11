Da Jennifer Aniston a Meghan Markle, anche le celebrità... dormono: guarda le loro camere da letto extra lusso

Meghan Markle e Prince Harry

Montecito, California

Nel 2020, il principe Harry e Meghan Markle hanno investito nello "Chateau of Riven Rock" da 14,65 milioni di dollari, situato a est di Santa Barbara. Ci sono sei camere da letto nel castello e due suite aggiuntive in una guest house separata dalla proprietà principale. Costruito in stile provinciale francese, il castello sembra uscito da una fiaba. Nella camera da letto principesca a fare da soffitto grosse travi di legno a vista.

Justin Bieber e Hailey Bieber

Beverly Park a Beverly Hills, California

La villa da 25,8 milioni di dollari di Justin Bieber con 7 letti è in perfetto stile architettonico moderno. Il letto a baldacchino e la vasca del bagno adiacente offrono uno sguardo tranquillo sulla Franklin Canyon Reserve. La casa offre anche un cinema 4K, una palestra, un epico ripostiglio per il vino e un forno per pizza all'aperto.

Ariana Grande

Los Angeles, California

Sembra costruita con i Lego la villa modernista di Ariana Grande, tutta simmetrie, quadrati e rettangoli con angoli rigorosamente retti. Solo nel suo bagno privato si trova qualche linea curva nella vasca da bagno ovale deluxe che guarda verso Trousdale Estates e il canyon. La master suite copre l'intero piano superiore della casa. Comprende una zona lounge, una terrazza e una cabina armadio... più grande di un appartamento medio.

Jennifer Lawrence

Los Angeles, California

Gli ex proprietari della villa da 8 milioni di dollari di Jennifer Lawrence includono Jessica Simpson ed Ellen DeGeneres. Non è chiaro chi abbia effettuato i lavori di ristrutturazione ma è il vecchio arredamento glam di Hollywood che rende la casa unica nel suo genere.

Travis Scott

Los Angeles, California

Il rapper Travis Scott ha pagato il suo appartamento a Los Angeles, in California 23,5 milioni di dollari. Si trova in cima ad una collina e dispone di una suite matrimoniale a metà tra una galleria d'arte e una spa di lusso. L'intera casa ricorda uno yacht sulla terraferma. La camera da letto, come il resto dell'abitazione, è progettata secondo gli standard della Delos Well Building Certification, ovvero ottimizzata per aria sana, acqua, nutrimento, luce, fitness, comfort e mente.

Jennifer Aniston

Bel Air, California

“Sexy è importante, ma il comfort è essenziale”, dice Jennifer Aniston, molto attratta dal legno, dalla pietra e dal bronzo, materiali che hanno sostanza e profondità. Non importa quanto sia bello o affascinante qualcosa, deve essere caldo e invitante. La camera da letto del palazzo Bel Air della metà del secolo di Aniston è decorata nei toni della terra e ricca di pezzi d'arte e di design. Ha anche molte sedie rilassanti, tra cui un paio di pouf ai piedi del suo letto, perfette per i suoi amici pelosi.

Selena Gomez

Los Angeles, California

Selena Gomez ha comprato la casa che Tom Petty (cantautore e musicista) si è costruito negli anni '80 a Encino. La prima suite padronale (ce ne sono due) si trova al livello principale, anche se la camera da letto stessa sale a un'area salotto rialzata e al bagno. Diversi gli stili architettonici, tra cui hacienda e fattoria. La camera da letto si trova sotto al soffitto di un fienile accogliente, mentre il bagno privato conduce direttamente su una veranda, ideale per comporre canzoni dopo il bagno.