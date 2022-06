09 giugno 2022 11:52

Barù a petto nudo è pronto a fare strage di cuori

C'è chi lo vuole fidanzato, non con Jessica Selassiè. Intanto Gherardo Gaetani dell'Acquila, alias Barù, sfodera un fisico da playboy. Archiviata l’esperienza al "Grande Fratello Vip" il nipote di Costantino Della Gherardesca ha appena aperto un ristorante a Milano che va a gonfie vele e in una pausa di lavoro, complice il caldo, si toglie la maglietta e mostra i muscoli. Petto nudo, piedi scalzi e bandana in testa: Barù è pronto a fare strage di cuori.