Jessica Selassiè: "Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi il suo nuovo amore"

E chiudendo definitivamente le porte ad una relazione con l'uomo aggiunge: "I Jerù hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci siano la viglia ed il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pura che lega me e Barù”. Poi la "soffiata": "Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Per lui ci sarò sempre, come lui per me".

E infine: "Da oggi i Jerù potranno comunque se vorranno seguirci come singoli e supportare la nostra amicizia. Grazie a tutti per il sostegno, per le notti insonni e il bene che mi volete. Vi voglio bene".