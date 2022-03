Barù dimentica Jessica Selassiè, a cena preferisce uscire con Davide Silvestri

Il settimanale, infatti, nelle "Chicche di gossip", racconta il weekend milanese di Barù, in compagnia di Davide, con il quale ha legato molto nella Casa.

Jessica e il suo invito a cena sono molto lontani: "I due sono inseparabili e alla princess non resta che guardare il suo nobiluomo sui social", si legge su "Chi".

La Selassiè può consolarsi con le dichiarazioni che Barù ha rilasciato a Silvia Toffanin: "Jessica è fantastica, è una di quelle donne che fanno ridere, è intelligente, si è dimostrata anche di essere una persona bella, pura e pulita. C'è una grande amicizia, non c'è stato niente di fisico perché non si poteva fare nulla lì dentro e poi non volevo fare nulla, dei piccoli baci però niente di che, per me è una bella donna. Ci dobbiamo conoscere fuori da un contesto di videocamere e microfoni tutto il giorno, mi piacerebbe continuare la mia amicizia con lei poi non ti dico sono innamorato e la voglio vedere subito, non lo so...".

TI POTREBBE INTERESSARE: