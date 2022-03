Barù: "Tra me e Jessica Selassié c'è una grande amicizia"

"Jessica è fantastica, è una di quelle donne che fanno ridere, è intelligente, si è dimostrata anche di essere una persona bella, pura e pulita. C'è una grande amicizia, non c'è stato niente di fisico perché non si poteva fare nulla lì dentro e poi non volevo fare nulla, dei piccoli baci però niente di che, per me è una bella donna". Così Barù, terzo classificato al "Grande Fratello Vip" racconta il rapporto con la vincitrice del programma Jessica Selassié, conosciuta all'interno della casa.

"Non ci conosciamo - ha aggiunto Barù - ci dobbiamo conoscere fuori da un contesto di videocamere e microfoni tutto il giorno, mi piacerebbe continuare la mia amicizia con lei poi non ti dico sono innamorato e la voglio vedere subito, non lo so".

"Credo che adesso non sia il momento per nessuno di noi due di iniziare qualcosa - ha concluso Barù - non voglio avere una storia romantica con nessuno, siamo amici. In questi giorni di libertà avrà nel frattempo avrà trovato tremila uomini molto più belli e ricchi di me quindi sarà a posto, credo che sia passata a Jessica la cotta che aveva per me".