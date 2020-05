Fiorello: "Faccio Sanremo (forse) e poi chiudo la carriera..."

Un ultimo Sanremo, quello del 2021, e poi l'addio definitivo alla televisione. Fiorello dà una "quasi conferma" della sua partecipazione al Festival in una divertente diretta Instagram parlando con Amadeus , e annuncia la probabile fine della sua carriera: "Potrebbe essere la mia ultima cosa, faccio Sanremo e come va va e poi chiudo la carriera...". Scherzo o reale intenzione?

"Il primo Festival dopo il virus...", dice Amadeus ad uno scettico Fiorello e poi aggiunge: "Arriverà un vaccino prima del 2021" e Fiore gli fa eco: "Se non arriva lo facciamo noi". La coppia di conduttori regala ai follower uno dei suoi consueti e divertenti siparietti toccando vari argomenti, dall'inaugurazione del ponte di Genova, affidata ad Amadeus, al coronavirus e al dopo che verrà.

Un dopo in cui si colloca il Festival nel quale Amadeus vorrebbe nuovamente Fiorello al suo fianco.

"Che faccio?", dice pensoso Rosario verso la fine della diretta: "È pesante fare Sanremo… Te ne dicono di tutti i colori… Non ho il carattere giusto, però l'ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta… Potrebbe essere l'ultima cosa. Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera. Mica devo andare avanti fino ad 80 anni. Ho fatto pure troppo. Largo ai giovani. Chiudo e basta".

Sarà vero? Nell'attesa di rivedere un Ama-Fiore bis al primo Festival del dopo virus Fiorello scherza e spoilera già alcune sorprese che potrebbero attendersi i telespettatori: "Potremmo riunire sul palco questa volta gli 883 e Benji e Fede, che si sono appena separati... E poi non deve mancare Vincenzo Mollica...".

