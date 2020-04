Sanremo bis, Fiorello rivela: "Amadeus mi ha chiamato, ci sto pensando"

LEGGI ANCHE > Amadeus: "Rifare Sanremo? Dopo il coronavirus sarebbe un'altra prima volta"

Pochi giorni dopo la fine del Festival 2020, Fiorello aveva allontanato in maniera categorica l’ipotesi di un bis, parlando di "un’esperienza bellissima che non ripeterò l’anno prossimo. Questo è proprio sicuro". Su Instagram aveva poi spiegato: "Per come la vedo io, le cose belle non vanno ripetute". Non sembra essere della stessa opinione Amadeus, che dopo aver fatto capire di essere a disposizione per il suo secondo Festival durante "Domenica In" ("Non sarà il mio secondo Sanremo, ma il primo dopo il coronavirus"), rivuole fortemente al suo fianco l'amico showman. Squadra che vince non si cambia, d'altronde.

Così, in una diretta sul suo profilo Instagram, Fiore è tornato a parlare della possibilità di un suo ritorno, dopo aver scritto sui suoi profili social: "L’ho sempre detto io: Amadeus è un pazzo". A Djokovic, che gli faceva i complimenti per l'ultima edizione in cui lo showman ha coadiuvato Amadeus nella conduzione, ha anche detto: "Il festival di Sanremo è stata l'ultima cosa bella e serena andata in onda prima che arrivasse il coronavirus e molto probabilmente sarà anche la prima cosa che si farà subito dopo".

