Amadeus: "Rifare Sanremo? Dopo il coronavirus sarebbe un'altra prima volta"

I rumors su un possibile bis di Amadeus alla conduzione di Sanremo si rincorrono da tempo. Adesso per la prima volta il conduttore ne parla chiaramente. In una video-chiamata con Mara Venier a "Domenica In" confessa: "La prima volta che te lo propongono non puoi dire di no a Sanremo. La seconda dici 'ci penso', ma il prossimo sarà il primo Festival dopo il coronavirus".