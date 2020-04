Levante domina le radio, da tre settimane è la più trasmessa

Il titolo del brano di Levante "Andrà tutto bene" è usato come motto dell'iniziativa positiva per fronteggiare l'emergenza coronavirus . Non solo. A due mesi dal Festival di Sanremo, " Tikibombom ", il brano che la cantautrice ha presentato in gara, si conferma per la terza settimana consecutiva il singolo più trasmesso dalle radio italiane (fonte EarOne). Ed è già certificato Oro per le vendite.

Levante ricanta "Andrà tutto bene": "Sprigiona forza"

Il successo di una delle cantautrici più apprezzate del panorama italiano è avvalorato dal fatto che, ad un anno esatto dalla pubblicazione, "Andrà tutto bene", il primo singolo estratto dall'album "Magmamemoria", è piu' attuale che mai.

Frasi come: "Tempi deserti di coraggio, stavamo bene quando stavamo peggio, le frasi fatte per parlare, fare l'amore e non pensare, tienimi stretta in un abbraccio, non ho paura se ci andiamo insieme, del domani mi ripeti che andrà tutto bene", sembrano essere state scritte per i tempi attuali.

"Tikibombom" è contenuto nell'album "Magmamemoria mmxx'" l'edizione speciale dell'album di inediti uscito ad ottobre, che nella nuova versione, in uscita il 7 febbraio contiene 31 brani in un doppio cd tra cui 4 bonus track e Magmamemoria live registrato durante la sua prima volta in concerto al Mediolanum Forum di Milano a novembre.

