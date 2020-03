Levante ricanta "Andrà tutto bene": "Sprigiona forza" 

Mai come in questi giorni la canzone di Levante "Andrà tutto bene" ritorna attuale. A Milano la frase è stata presa a prestito ed è apparsa in giro per la città su dei bigliettini che esortano a reagire e sperare contro il coronavirus. Così la cantautrice siciliana ha deciso di ricantarla, sui social: "Oggi ho suonato un po’ e ho ripassato #andràtuttobene. Noto che (specie in questi giorni) questa frase di speranza che avevo intonato già un anno fa per tutti noi sprigiona sempre grande forza".