Da Harry Potter al Grinch, tutti i film di Natale su Italia 1

I grandi classici delle feste natalizie tornano in tv a partire dal 22 dicembre
© Da video
Italia 1 si veste a festa per Natale e offre una programmazione ad hoc per le Festività. Dal 22 dicembre, dall'access fino alla seconda serata, una carrellata di film per il periodo più magico dell'anno. Ecco tutta la programmazione completa fino al 27 dicembre.
Si parte da martedì 23 dicembre con un grande classico: "Miracolo nella 34esima strada", film del 1994 diretto da Les Mayfield e con protagonista Richard Attenborough nei panni di Babbo Natale. A seguire, in seconda serata, c'è "Jack Frost", il mitico pupazzo di neve interpretato da Michael Keaton.
Nella giornata della vigilia arrivano altri tre pezzi da novanta: nell'access c'è "Il Grinch" con l'incredibile interpretazione di Jim Carrey nei panni della creatura che più di tutte odia il Natale. Poi il film della vigilia per eccellenza "Una poltrona per due", che non si schioda dalla sua storia collocazione che porta alla notte di Natale. In seconda serata, invece, spazio per "I Blues Brothers".
Nel giorno di Natale in access c'è "Polar Express", film d'animazione del 2004 diretto da Robert Zemeckis. In prima serata riparte la mitica maratona di Harry Potter con "La pietra filosofale". Nella seconda serata del 25 dicembre, invece, va in onda "La piccola principessa", film del 1995 diretto da Alfonso Cuarón e con Liesel Matthews nei panni di Sara Crewe.
A Santo Stefano c'è "Ella Enchanted", con Anne Hathaway e Hugh Dancy. La pellicola, liberamente ispirata dal romanzo omonimo di Gail Carson Levine, andrà in onda prima del secondo capitolo di Harry Potter ("La camera dei segreti), mentre "Pan - Viaggio sull'Isola che non c'è" seguirà il film sul maghetto. Sabato 27 dicembre "Shrek 2" occuperà lo spazio in Prime Time, mentre a chiudere la serata c'è "Gremlins 2".