Una poltrona per due, la spiegazione dettagliata del finale del film con Eddie Murphy

Per semplificare, comprando la fornitura di succo a 10 dollari a dicembre e prevedendo lo scambio ad aprile, se in quella data il prezzo del succo varrà 20 dollari avranno guadagnato il doppio. Si troveranno, infatti, a pagare la fornitura di merce con il denaro stabilito a dicembre e potranno rivenderla con il prezzo del mercato di aprile, nettamente superiore. In "Una poltrona per due", i fratelli vogliono fare questo investimento andando sul sicuro: pagano l''agente Clarence Beeks (Paul Gleason) per mettere le mani in anteprima sul rapporto del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti che mostra l'andamento del mercato delle materie prime tra cui, in questo caso, il raccolto delle arance da cui dipende la produzione del succo di arancia congelato. I protagonisti Billy Ray e Louis, però, riescono per primi a ottenere il rapporto governativo e consegnano ai Duke un finto documento con dei dati errati. Nell'originale c'è scritto che il raccolto delle arance di quell'anno è buono, perciò il prezzo dovrebbe essere stabile. In quello consegnato ai Duke, invece, i protagonisti hanno scritto che è andato male. Per la legge della domanda e dell'offerta i fratelli, dunque, si aspettano che la carenza di arance faccia salire il prezzo del succo.