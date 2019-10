Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: "Per 'Amici' siamo diventati nemici... carissimi"

Per entrambi questa edizione vip del talent di Maria De Filippi è l'occasione per coronare un proprio sogno. "Da piccola sognavo 'Amici', avevo anche fatto i provini per la categoria ballo e passato la prima fase - racconta Pamela - poi quando ci siamo ritrovati per lo stage me la sono fatta sotto e sono scappata. Quando Maria mi ha chiamata per offrirmi di entrare l'opportunità di tornare dietro i banchi mi sono messa a piangere per la felicità".



Per Filippo invece la vive come una sorta di sliding door, lui che in passato aveva abbandonato la possibilità di un percorso artistico preferendo quello sportivo, poi finito su un binario morto. "Canto da quando ero giovane, e mio papà mi aveva fatto anche incidere un nastro poi mandato a un discografico. Alla convocazione per il provino non mi sono presentato. All'epoca giocavo a tennis e pensavo fosse quello il mio futuro". Adesso si permette di sognare: "Duetti, il festival di Sanremo... fateme sognà, perché per me cantare è la felicità".



Per quanto possa sembrare incredibile, Pamela si è trovata Filippo come concorrente a sorpresa. "Sono entrato quando il treno era in corsa - spiega lui -, mi sono fatto mille paranoie perché non volevo danneggiarla, questo era il suo programma. Non ho avuto il coraggio di dirle che avrei partecipato, volevo rifiutare". Invece Pamela quando lo scopre è solo felice e ora sono entrambi contenti della scelta. "E' stato giusto farlo insieme - afferma Filippo -. Per me Pamela è tutto: famiglia, amica ,amante, compagna, fidanzata. Mancasolo 'collega' ed eccoci qui".



Nonostante la solidità della coppia, passata attraverso anche una forte crisi superata, i due non pensano al matrimonio ("E' come fossimo già sposati") e per il momento anche il progetto di un figlio è in stand by. "Un giorno succederà, non ora - dice Pamela -, Fare un figlio non è un gioco, accadrà quando sarà il momento". E Filippo, che tempo fa coltivava il desiderio, sembra averci rinunciato: "Non credo diventeremo genitori, ma questo non significa che non siamo una famiglia".