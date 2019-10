"Amici Celebrities" il timone passa a Michelle Hunziker 

Per il quarto appuntamento con il talent show "Amici Celebrities", in onda mercoledì 9 ottobre su Canale 5 in prima serata, arriva Michelle Hunziker, che, terminata la conduzione del tg satirico “Striscia la Notizia”, dà il cambio a Maria De Filippi impegnata con “Tu si Que Vales” (in partenza in prima serata al sabato dal 19 ottobre).

Il format giunto al suo quarto appuntamento vede in gara personaggi celebri con la grande passione per il canto e per la danza.