Festival di Sanremo, una "prima" da ricordare... per gaffe e scivoloni

Caduta di stile anche per Bisio, che nel monologo in difesa di Baglioni, sulle polemiche sui migranti, ad un certo punto spiega che è stato proprio il cantautore a far venire ai migranti l'idea di lasciare il loro Paese, 30 anni fa: "Loro non ci pensavano nemmeno. Stavano lì con il pentolone, a cantare hakuna matata". In molti non hanno apprezzato, fra gli altri il social media manager di Salvini, Luca Morisi: "Il monologo 'anti-razzista' di Bisio a Sanremo: ecco come immagina lui gli africani, 'col pentolone a cantare Hakuna Matata'. Per fortuna che era anti-razzista". Ma non è l'unico a criticare la performance del comico su Twitter.