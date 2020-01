Festival di Sanremo, "Striscia": "Riki ha spoilerato la sua cover, è contro il regolamento" | L'organizzazione: "Tutto regolare"

Nuovo caso sanremese sotto la lente di ingrandimento di " Striscia la notizia ". L’inviato Pinuccio ha ricevuto segnalazioni che testimonierebbero come Riki , uno dei 25 concorrenti in gara, postato su Instagram un breve estratto della sua versione de “ L’edera ” di Nilla Pizzi, canzone in cui si cimenterà nella serata dedicata alle cover di giovedì 6 febbraio. Secondo l'organizzazione della kermesse, però, è tutto regolare.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2020, duetti e cover per celebrare i 70 anni del Festival

Secondo "Striscia" il regolamento di Sanremo 2020 parla chiaro: ogni cantante è obbligato a non diffondere i brani partecipanti, incluse le cover, sino alla loro prima esecuzione nel Festival stesso, pena l’esclusione dal concorso.

Non sarebbe però questo il caso. Trattandosi di brano edito e tenuto conto della buona fede dell'artista (che ha prontamente rimosso i 20 secondi del brano dal suo profilo) l'organizzazione del Festival non procederà all'esclusione anche in considerazione del fatto che in quella serata saranno valutati principalmente l'interpretazione e l'arranggiamento. I 20 secondi svelati - si fa notare - non compromettono in alcun modo il valore della gara del giovedì, visto che Riki si esibirà insieme a Ana Mena (che non appare nei 20 secondi pubblicati).

POTREBBE INTERESSARTI: