Festival di Sanremo, in Rete è bufera per i biglietti: "Cifre folli!"

E' iniziata la febbre per il prossimo Festival di Sanremo. E non tanto per l' appuntamento televisivo, quanto per quello mondano , dal vivo al teatro Ariston. Ogni anno essere presenti è per molti è quasi un obbligo. Che si paga a caro prezzo. Sono stati infatti resi noti i prezzi dei biglietti e in Rete è scoppiata la polemica per cifre che molti ritengono impopolari se non addirittura folli .

I biglietti saranno acquistabili in prevendita dall'8 al 14 gennaio, sia per le singole serate che in abbonamento. Per questi ultimi il prezzo è stato fissato in accordo con il Comune di Sanremo. Assistere a tutte le serate in galleria costerà 672 euro mentre per la platea il costo raddoppia a 1290 euro. Nonostante il prezzo sia rimasto invariato rispetto allo scorso anno, i commenti indignati di molte persone hanno invaso i social.

Anche perché i biglietti singoli, che potrebbe essere più abbordabili (sui 100 euro per le prime serate della galleria per assistere alle prime 4 serate, 180 per la platea), diventeranno presto introvabili. Discorso a parte per la finale dove i prezzi lievitano fino a 320 euro per la galleria e 660 per la platea.

