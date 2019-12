Benigni torna a Sanremo: "Il Festival è una favola"

Roberto Benigni torna al Festival di Sanremo: "Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, è una favola, è il 70esimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola! Sarà un Sanremo straordinario". L'attore ha annunciato in tv la sua quarta partecipazione, scherzando: "Sono io che lo preparo, sono la cosa sicura, Amadeus non so se verrà".