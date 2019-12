Sanremo 2020, scelti gli 8 giovani che andranno all'Ariston | Tiziano Ferro tutte le sere

"Sanremo giovani", scelti gli 8 che se la giocheranno all'Ariston IPA 1 di 26 IPA 2 di 26 IPA 26 di 26 IPA 26 di 26 IPA 26 di 26 IPA 26 di 26 IPA 26 di 26 IPA 26 di 26 IPA 26 di 26 IPA 10 di 26 IPA 11 di 26 IPA 12 di 26 IPA 13 di 26 IPA 14 di 26 IPA 15 di 26 IPA 16 di 26 IPA 17 di 26 IPA 18 di 26 IPA 19 di 26 IPA 20 di 26 IPA 21 di 26 IPA 22 di 26 IPA 23 di 26 IPA 24 di 26 IPA 25 di 26 IPA 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono stati scelti i giovani che andranno all'Ariston per il Festival di Sanremo 2020. I cinque di "Sanremo giovani" sono Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma, ed Eugenio in via di Gioia . A loro si aggiungono Gabriella Martinelli e Lula e Matteo Faustini da Area Sanremo, e Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young. Amadeus ha intanto annunciato che Tiziano Ferro sarà ospite in tutte le puntate del Festival. sfuggire nessun nome. "Finche' non ho la certezza...".