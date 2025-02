Festival di Sanremo 2025: il racconto della serata delle cover

"E' un sogno che si realizza per me", così Carlo Conti apre la quarta puntata presentando sul palco dell'Ariston Roberto Benigni, che travolge subito il conduttore, ironizzando sull'assenza di temi politici al festival. "Hai chiamato tutti: dalla Clerici a Gerry Scotti da Mediaset. Tu sì che hai fatto il campo largo...", dice Benigni e ancora: ""Al Festival ci sono un sacco di artisti, c'è anche Giorgia... Vedrai che ci sarà per diversi anni" e tirando sempre in gioco Giorgia: "Chi ci guarda con tutti i satelliti? Elon Musk. Parla sempre dell'Italia, figurati se non vede Sanremo... ha già votato per... Giorgia".





Inizia la gara Dopo aver annunciato i codici dei 29 cantanti in gara nei duetti e nelle cover, Conti apre il televoto presenta il primo concorrente Rose Villain che canta con Chiello "Fiori di rosa e fiori di pesco" di Lucio Battisti.