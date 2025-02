Sanremo 2025, standing ovation per Gianni Bella che torna al Festival dopo la lunga malattia

Gianni Bella si è preso, dunque, tutto il tributo dell'Ariston, alzandosi in piedi colmo di gioia ed emozione, ma anche con un sorriso trascinante che ispirava gioia. L'artista è rimasto segnato dall'ictus che lo ha colpito nel 2010. Durante la convalescenza, Marcella Bella è sempre stata al suo fianco, a testimonianza anche del loro rapporto speciale che non hanno mai nascosto e dal quale sono nate anche varie collaborazioni dal punto di vista artistico. L'ultima esperienza insieme sul palco del Festival di Sanremo, risale al 2008, con la conduzione di Pippo Baudo.





Da oltre 14 anni per colpa dell'ictus Gianni Bella è, dunque, senza voce. Un destino beffardo per un cantante e compositore come lui, che, però, in una recente intervista a Il Corriere della Sera, non l'ha vinto. "Non ho la voce, - ha dichiarato, - ma sono felice e grato alla vita". A parlare per lui, anche quella volta era stata la figlia Chiara. "Traduce in parole i suoi pensieri", sottolinea da sempre il cantante.