Sanremo 2025, Benigni: "Trump vuole anche la Liguria" | "Giorgia? Me ne intendo di musica, ci sarà per molti anni"

Diversi i riferimenti di Benigni alla politica. "La politica non c'è, Sanremo si sa è una situazione tesa - ha detto -. Ho visto Marcella Bella, le ho detto Bella ciao, è successo un casino, non si può, per par condicio ho dovuto salutare anche i Neri per Caso". Poi una frecciata al ministro Salvini. "Bravo, ti ho visto dappertutto - ha detto rivolgendosi a Conti -. Se mettete ora su Rai2 c'è lui in diretta, è capace di fare due programmi in diretta. Il Festival è magnifico, tutti parlano solo del festival. Carlo, hai fermato l'Italia, dovresti fare il ministro dei trasporti. Lo faresti in maniera straordinaria". Poi una battuta autoironica: "In politica siamo abituati a salire sul carro del vincitore, ad esempio ora ha vinto la destra e tante persone che erano dichiaratamente di sinistra si sono buttate a destra, questa è una cosa brutta - ha detto -. A noi di Fratelli d'Italia questa cosa non piace per niente. Ne parlavo con Ignazio ed è d'accordo con me", ha aggiunto citando il presidente del Senato La Russa.