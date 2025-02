Festival di Sanremo 2025, la prima serata in tempo reale

Gaia è la prima a scendere con "Chiamo io chiami tu", circondata dal corpo di ballo, poi tocca a Francesco Gabbani che torna per la quarta volta a Sanremo con "Viva la vita". Gerry Scotti raggiunge Conti e lo ringrazia per l'accoglienza. Il loro primo lancio di coppia è per Rkomi, che si prende il palco per la sua "Il ritmo delle cose" e cede poi il posto a Noemi, che scende le scale sorretta da Carlo Conti per non inciampare nel lungo strascico e canta l'intensa "Se t'innamori muori".