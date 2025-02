Sanremo 2025, la scaletta della prima serata: ecco l'ordine di uscita dei Big

Tutto pronto per il via della 75esima edizione del Festival di Sanremo. È stato reso noto l'ordine di uscita dei 29 Big in gara che si esibiranno nel corso della prima serata. A rompere il ghiaccio sarà Gaia, mentre toccherà a Bresh chiudere la serata. Tra gli ospiti di questa sera ci sarà Jovanotti.