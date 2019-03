Festa della donna, una giovane Loredana Bertè canta "Non sono una signora"

Secondo Mia Martini "Gli uomini non cambiano. Prima parlano d'amore e poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché". La sorella Loredana Bertè è invece più impetuosa e sulle parole di Ivano Fossati canta a tutta Italia "Non sono una signora": il brano ha esordito nell'estate del 1982 all'interno dell'album "Traslocando", facendo vincere alla cantautrice il Festivalbar di quell'anno, assieme a due dischi di platino e uno d'oro.



In occasione dell'8 marzo riproponiamo l'esibizione della Bertè a "Popcorn", programma andato in onda su Canale 5 dal 1980 al 1984.