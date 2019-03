Quando Lucio Dalla si esibì con "Caruso" ai Telegatti 1987

Ci ha lasciati da ormai sette anni, ma la sua musica continua a vivere nei cuori di tutti. Oggi il grande Lucio Dalla avrebbe compiuto 76 anni, molti dei quali trascorsi a emozionare il grande pubblico grazie a brani diventati pietre miliari della musica italiana. Tra questi impossibile non citare "Caruso", canzone scritta dall'artista bolognese nel 1986 e ancora oggi reinterpretata in ogni angolo del mondo. Riviviamo dunque la toccante esibizione di Lucio Dalla durante la "Notte dei Telegatti" del 1987. Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.