Federico Fashion Style, dalla separazione al coming out

È stato un anno pieno di cambiamenti per Federico Fashion Style (all'anagrafe Federico Lauri). Il parrucchiere dei vip più famoso dei social che dopo 17 anni insieme alla compagna Letizia Porcu è tornato single e ha fatto coming out. Ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", Federico Lauri ha dichiarato: "Per anni ho amato Letizia, ma tre anni fa ho capito di essere gay". L'hairstylist e opinionista tv ha spiegato di essere rimasto con la moglie anche dopo, fino a quando poi il rapporto si è deteriorato e i due si sono lasciati. Dal loro amore nel 2017 è nata Sophie Maelle.

L'annuncio della separazione - Federico Fashion Style e Letizia non si sono mai sposati, ma la loro storia d'amore è durata 17 anni. Nel 2017 hanno avuto una figlia tramite inseminazione assistita. Spesso il parrucchiere dei vip sui social ha elogiato la compagna definendola come "una mamma e una compagna speciale" e negli anni sono apparsi sempre molto uniti. Anche l'annuncio della separazione tra i due è arrivato via social. A parlarne per prima è stata proprio Letizia Porcu che su Instagram ha scritto: "Dopo 17 anni insieme, la strada mia e quella di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia".

L’intervista a "Verissimo" - Ospite di Silvia Toffanin, lo scorso novembre, anche Federico Fashion Style ha voluto fare chiarezza sulla separazione dalla madre di sua figlia e ha raccontato la sua versione dei fatti. "Tra di noi qualcosa non andava più, però io ho sempre tenuto tanto alla nostra storia, al nostro amore e al nostro bene, perché per me Letizia è una delle persone più importante ed è la madre di mia figlia Sophie", ha spiegato il parrucchiere che, però, non ha negato di essere rimasto deluso quando la sua ex compagna ha pubblicato sui social un post dove raccontava ai follower della separazione. "Ne avevamo parlato, ma lei in un momento di difficoltà ha deciso di scrivere su Instagram che la nostra storia era finita. Non immagino una vita lontano da lei, mi sembra di vivere un film - ha proseguito trattenendo a fatica le lacrime - pur essendo consapevole che la nostra storia sia finita, ogni volta che torno a casa guardo se ci sono i suoi vestiti nell'armadio, perché ho paura che lei possa andare via".

Il coming out - Solo due mesi dopo, però, il parrucchiere dei vip sempre ospite a "Verissimo" ha raccontato tutta la verità non solo sulla separazione da Letizia Porcu, ma anche sulla sua vita sentimentale. "Io e Letizia ci siamo amati per 14 anni poi tre anni fa ho capito di essere gay. Quando gliel'ho detto lei già lo sapeva, ma ha deciso comunque di restarmi accanto in questi ultimi tre anni. La nostra storia era consensuale e forse le conveniva così", ha rivelato il parrucchiere. Federico Lauri ha sottolineato che il sentimento provato per l'ex compagna per anni è stato reale e la sua relazione non è stata frutto della finzione. "Per 14 anni abbiamo avuto una relazione d'amore come tutte le coppie normali, nonostante quello che la gente diceva di noi. Letizia è la persona più importante della mia vita ma non potevo darle ciò che lei desiderava, non potevo sposarla. Solo a pronunciare la parola matrimonio - ha rivelato - mi sentivo un nodo alla gola. Quando le ho confidato di essere omosessuale l'ho fatto a cuore aperto, in lacrime, senza nasconderle nulla", ha raccontato l'hairstylist.

La battaglia legale con la compagna - Dopo aver annunciato in lacrime la separazione con la compagna Letizia Porcu, Federico Fashion Style è tornato a disperarsi sui social aggiornando i follower sulla sua vita privata e sulla delicata battaglia legale che lo vede contro la madre di sua figlia. Il parrucchiere, lo scorso 8 luglio, ha spiegato in lacrime di dover lasciare la casa di famiglia. Ha parlato di "persone cattive" e anche se non ha fatto nomi era chiaro che si riferisse all'ex compagna. "Sono qui a parlare anche a nome di altri papà che sono nella mia situazione. Papà che lavorano e poi si vedono togliere tutto per la cattiveria. Non è giusto, ci deve essere una legge che tutela i papà e tutte le persone che amano i propri figli. Adesso io devo vedere la persona che amo più della mia vita, non a casa mia ma a casa di mia mamma o di persone che mi ospiteranno perché adesso mi tolgono la casa. Perché il giudice ha deciso di affidarla a lei? E lei non ha mai vissuto in questa casa, lei vive tra Roma e casa della madre e io devo andare via da casa mia, perché il giudice ha deciso di affidarla a lei", ha dichiarato infine il parrucchiere.