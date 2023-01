Federico Fashion Style: "Ho amato Letizia Porcu per 14 anni poi tre anni fa ho capito di essere gay"

Ospite a "Verissimo" Federico Fashion Style fa coming out nel salotto di Silvia Toffanin e racconta i dettagli della storia d'amore vissuta per 17 anni, e finita pochi mesi fa, con Letizia Porcu madre di sua figlia Sophie. "Io e Letizia ci siamo amati per 14 anni poi tre anni fa ho capito di essere gay. Quando gliel'ho detto lei già lo sapeva ma ha deciso comunque di restarmi accanto in questi ultimi tre anni. La nostra storia era consensuale e forse le conveniva così".

Il parrucchiere dei vip, Federico Lauri conosciuto anche come Federico Fashion Style, ripercorre nel salotto di Canale 5 il suo privato: "L'amore tra me e Letizia era reale. Per 14 anni abbiamo avuto una relazione d'amore come tutte le coppie normali, nonostante quello che la gente diceva di noi. Letizia è la persona più importante della mia vita ma non potevo darle ciò che lei desiderava, non potevo sposarla. Solo a pronunciare la parola matrimonio mi sentivo un nodo alla gola. Quando le ho confidato di essere omosessuale l'ho fatto a cuore aperto, in lacrime, senza nasconderle nulla".