Federico Fashion Style in lacrime per la figlia: "Non avete idea di cosa mi sta facendo la mia ex"

I suoi attacchi sono diretti a Letizia Porcu , la donna a cui è stato legato per 17 anni e da cui ha avuto Sophie Maelle . I due hanno ufficializzato la rottura a ottobre e da allora per il parrucchiere è iniziato l'inferno. "Non avete idea di cosa mi sta facendo la mia ex", dice. Poi spiega: "Posso sentire mia figlia alle 7:30 di mattina e alle 9 di sera" dice tra le lacrime, e racconta alcuni retroscena sulla rottura con la mamma della bimba.

L'amore finito con Letizia Porcu

Quando inizia il suo lungo sfogo social, Federico Fashion Style (all'anagrafe Federico Lauri) è arrabbiato ma controllato. "Io ci tengo a dire una cosa molto importante... tra me e lei era da tempo che non c'era più amore". Esordisce riferendosi alla storia con Letizia Porcu. Spiega che avevano chiuso consensualmente come coppia, ma continuavano a vivere insieme per amore di Sophie Maelle. "Lei era consapevole che la nostra storia era finita. Vivevamo sotto lo stesso tetto e sapevamo tutti e due che tra me e lei non c'era più niente". E poi inizia a piangere mentre ricorda: "Questo è successo 3 anni fa quando io sono andato da lei con il cuore in mano. Fa male, credetemi... Le ho detto: 'Guarda che io ti amerò per sempre... sei una persona speciale, non ti posso dare quello che tu vuoi, una famiglia unita'". Il lavoro lo porta spesso fuori, e voleva che la mamma di sua figlia riprendesse la sua vita.

Insieme per il bene della figlia

"Eravamo sempre comunque legati, continuavamo a sentirci, non sono mai andato via definitivamente da casa mia, come lei non è andata mai definitivamente via. Ragazzi, l'amore giustamente era finito, non c'era più. C'era soltanto un grande bene" prosegue Federico Fashion Style nel suo racconto doloroso. E aggiunge: "Però ragazzi poi dopo ti accorgi che le persone che hai vicino non sono invece le persone che pensavi di avere..."



Federico Lauri scoppia in lacrime

Dopo averci girato intorno, Federico Fashion Style non ce la fa più a trattenersi e arriva al nocciolo del problema scoppiando in lacrime. "Io non sto così per la storia mia e di Letizia che è finita. Io non credo più all'amore, l'amore non esiste... Io sto male perché sfiderei chiunque a non star male nella mia stessa situazione... io lavoro sempre, tutti i giorni e devo aspettare le 9 di sera per poter sentire mia figlia che voi sapete benissimo che è la cosa che io amo di più della mia vita, perché la madre, la signora Letizia ha deciso senza nessuna regola dettata da nessuno, che io e mia figlia la posso sentire alle 7:30 di mattina e alle 9 di sera", racconta ai follower e poi: "Scusate se ho sto sfogo, sto male, mi tremano le mani".



Nessuna vita parallela

Federico Fashion Style ci tiene anche a precisare di non aver avuto mai nessuna vita parallela. Lui e Letizia Porcu erano d'accordo sul continuare ad abitare nella stessa casa ma senza essere di fatto una coppia. Chiede rispetto per il suo dolore, e poi prosegue: "Se io non fossi fuori per lavoro, mia figlia starebbe sempre con me. Perché mia figlia, ve lo giuro è la cosa che ho di più caro al mondo e questo lo sa pure la madre. Si mette la colla finta e mi dice: 'papà vorrei che rimanessi attaccato a me per sempre'".



Federico Fashion Style disperato

"Voi non avete idea di cosa sto passando io per colpa della signora Letizia" attacca ancora Federico Fashion Style. "Io dico questo: se c'è un Dio, allora ci sarà giustizia, perché io voglio solo l'amore di mia figlia e nessuno si può permettere di dirmi che io la devo chiamare alle 7:30 e alle 9 di sera. Vi chiedo scusa se ho avuto questo sfogo... sfiderei chiunque nella mia situazione a sorridere...".



Chiude per sempre con Letizia

Passano le ore ma non si placa la rabbia di Federico Fashion Style. Nel mezzo di una notte insonne ringrazia i follower per il sostegno e poi si rivolge direttamente a Letizia Porcu: "Cara mamma di mia figlia, oltre a Sophie a noi non ci lega nulla, non siamo sposati. Se fino a ieri ti avrei voluto bene perché per me tu sei stata una compagna di mezza vita, a oggi neanche più quello. Quando tua figlia sarà grande capirà... Ti saluto Letizia, Buona vita".