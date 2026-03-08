Fabrizio e Angela Borgione: "Nostro figlio Davide è stato lasciato morire per strada"

La mattina dopo il ragazzo noleggia una bicicletta per tornare a casa. "Era una cosa che faceva tutte le volte che usciva - spiega il padre - erano veramente dieci minuti dalla discoteca fino a casa". "Quello che noi sappiamo - ha proseguito l'uomo - è che lui ha affittato questa bicicletta, ad un certo punto ha perso il controllo, bisognerà capire perché, è caduto ed è passata quest'auto che sembrerebbe averlo colpito e che non si è fermata".