Fabrizio Corona: "La cintura quando guido non la metto mai"

Torna la rubrica "Vip alla guida" di "Striscia la Notizia" con Max Laudadio che pizzica Fabrizio Corona "accusato" di aver postato sui social diversi video alla guida senza cintura di sicurezza e filmandosi con il cellulare. "La cintura non la metto mai, avete ragione: nella mia pazzia non sono giustificabile" dice l'ex re dei paparazzi.

"Chiedo scusa e giuro che non lo farò mai più", prosegue Fabrizio Corona intonando con l'inviato di Striscia – come da tradizione della rubrica – delle scuse "cantate". E sulla patente, di cui era sprovvisto qualche mese fa dopo un controllo dei Carabinieri, assicura: "Quella è una storia vecchia: la patente non ce l'ho qui con me, ma ce l'ho".