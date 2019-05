Fabrizia De Andrè a "Pomeriggio Cinque": “Non posso entrare nella casa del Grande Fratello”

È un periodo davvero difficile per Francesca De Andrè. Non solo il presunto tradimento del fidanzato, Giorgio Tambellini, che ha annunciato di volersi prendere una pausa di riflessione con un post su Instagram, ma anche l’attacco di Cristiano Malgioglio, che ieri sera ha puntato il dito contro il comportamento "aggressivo" della ragazza. Un momento così complicato che ha spinto Barbara d’Urso, durante l’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque”, di chiedere a Fabrizia de Andrè, sorella di Francesca, di entrare nella Casa del “Grande Fratello 16” per starle vicino.



"Mi farebbe piacere, ma purtroppo sai che non posso entrare – spiega Fabrizia che aggiunge – devo stare vicino al mio bambino”. Intanto però sta cambiando la serratura di casa di Francesca per evitare che Giorgio possa rientrarvi.