Solidarietà di Barbara d'Urso 20 maggio 2019 23:38 Francesca De André davanti alle prove del tradimento del fidanzato: “E’ un vigliacco” Al “Grande Fratello 16” la concorrente deve affrontare le fotografie che ritraggono Giorgio mentre bacia un’altra

La storia d’amore tra Francesca De André e Giorgio è ormai al capolinea. Al “Grande Fratello 16” sono state mostrate le fotografie, scattate prima dell’entrata in Casa di lui durante la scorsa puntata, che immortalano il ragazzo mentre bacia una misteriosa ragazza mora. Inizialmente la concorrente è incredula e dice: “Mi sembra sua cugina”.



Col passare dei minuti, però, Francesca è sempre più disperata e continua a ripetere di voler abbandonare il reality. Urlando, piangendo e disperandosi l’inquilina non sembra trovare pace e fatica a calmarsi. Per cercare di consolare Francesca entra nella Casa la sorella Fabrizia che le svela una nuova prova del tradimento di Giorgio: l’audio di una telefonata del ragazzo dove ha raccontato nei minimi dettagli cosa è avvenuto con la ragazza mora.

“Lui non è la persona adatta a te, fidati, si sta comportando male. Goditi questa relazione che stai vivendo in Casa e non pensarci" le dice la sorella. Inoltre a Francesca vengono mostrate alcune delle frasi di un post di Giorgio dove ammette di volersi prendere una pausa dalla relazione con lei. “E’ un vigliacco, un codardo che ha avuto la faccia come il c**o di presentarsi qui la settimana scorsa pensando di non esser stato beccato. Che schifo!” grida tra le lacrime. “Deve sparire! Deve ridarmi le chiavi di casa. Non lo voglio più vedere. Povero lui! Quello che ha perso, qua, è lui!” continua la concorrente.